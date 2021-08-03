Эксперт оценил будущее отношений РФ и Болгарии при новом правительстве

От нового правительства Болгарии можно ждать более прагматичного подхода к отношениям с Россией, однако рассчитывать на кардинальную смену внешнеполитического курса страны не стоит. Об этом «Известиям» заявил главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

«Отношения России и Болгарии базируются не столько на взглядах и приоритетах правящих кругов в Софии, сколько на объективных интересах. К ним относится энергетическое взаимодействие — в частности, в рамках газопровода «Турецкий поток», с помощью которого Болгария транспортирует российский газ в страны Центральной Европы и получает ощутимые транзитные выгоды, — пояснил Петр Искендеров. — Также это сотрудничество в сфере инвестиций и туристическое направление. Не будем забывать и о том, что Болгария — важный игрок на Балканах, а у России с этим регионом исторически тесные связи. Поэтому, каким бы ни было новое руководство в Софии, как бы оно ни декларировало стремление сдержать Россию, объективно оно должно стремиться к взаимопониманию с ней».

При этом преувеличивать значение грядущей коалиции не стоит — в контексте COVID-19 правительство будет уделять больше внимания внутренним проблемам, добавил эксперт.

30 июля президент страны Румен Радев поручил партии «Есть такой народ» (ЕТН) в течение семи дней сформировать новый кабмин. Он станет результатом вторых досрочных парламентских выборов, которые прошли 11 июля 2021 года. Тогда с мизерным отрывом победила партия «Есть такой народ». Это движение, которое в феврале 2020 года основал известный в республике шоумен Слави Трифонов, получило 65 мест из 240; следом идет правившая на протяжении 12 лет партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) — с 63 креслами и во главе с теперь уже экс-премьером Бойко Борисовым она ушла в оппозицию; также пропуск в парламент получили левая Болгарская социалистическая партия (БСП) — 36 мест, альянс «Демократическая Болгария» — 34, леволиберальное «Движение за права и свободы» — 29 и гражданская платформа «Встань. Мафия, вон» — 13.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лед и Пламен: как новый кабмин Болгарии будет строить отношения с РФ