В Болгарии правая коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент

Правая коалиция ГЕРБ-СДС («Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил) с 24,8% лидирует на досрочных выборах депутатов 47-го Народного собрания страны, второй с минимальным отрывом идет партия «Продолжаем перемены» с 24,1%. Об этом 14 ноября свидетельствуют данные exit poll, проведенных социологическим агентством Alpha Research.

Как сообщает Economic BG со ссылкой на данные опросов, на третьем месте располагается Болгарская социалистическая партия, за которую проголосовали 13,7% избирателей. «Ecть тaĸoй нapoд» и Движeниe зa пpaвa и cвoбoды претендуют на чeтвepтoe мecтo.

В третьих в этом году парламентских выборах принимают участие 20 партий и семь коалиций, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%. На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

Лидером на выборах главы государства является действующий президент Румен Радев — 49,48%, его оппонентом во втором туре 21 ноября станет Анастас Герджиков с 23,03%.

Прошлые досрочные парламентские выборы в стране прошли 11 июля 2021 года. В них участвовали 23 партии и альянса. Это было уже второе внеочередное голосование — предыдущее состоялось в апреле. Однако избранный тогда 45-й созыв Народного собрания (однопалатный парламент) не проработал и двух месяцев, поскольку депутаты не смогли договориться о составе правительства, Румен Радев распустил этот созыв и назначил новое досрочное голосование.

Радев является пятым президентом Болгарии, он занимает эту должность с 2017 года. Глава государства избирается на пять лет.