Прямой эфир
Мир
Автомобиль взорвался около больницы в Ливерпуле
Общество
Снег и гололед ожидаются в ночь на понедельник в Москве
Мир
Армения заявила о стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном
Мир
Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газопровод
Мир
Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации
Общество
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе
Армия
В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate
Спорт
Сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола
Мир
Глава генштаба Британии усомнился в намерениях России начать войну
Туризм
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября

В Болгарии правая коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правая коалиция ГЕРБ-СДС («Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил) с 24,8% лидирует на досрочных выборах депутатов 47-го Народного собрания страны, второй с минимальным отрывом идет партия «Продолжаем перемены» с 24,1%. Об этом 14 ноября свидетельствуют данные exit poll, проведенных социологическим агентством Alpha Research.

Лед и Пламен: как новый кабмин Болгарии будет строить отношения с РФ
И когда станет известен окончательный состав правительства республики

Как сообщает Economic BG со ссылкой на данные опросов, на третьем месте располагается Болгарская социалистическая партия, за которую проголосовали 13,7% избирателей. «Ecть тaĸoй нapoд» и Движeниe зa пpaвa и cвoбoды претендуют на чeтвepтoe мecтo.

В третьих в этом году парламентских выборах принимают участие 20 партий и семь коалиций, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%. На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

Лидером на выборах главы государства является действующий президент Румен Радев — 49,48%, его оппонентом во втором туре 21 ноября станет Анастас Герджиков с 23,03%.

Прошлые досрочные парламентские выборы в стране прошли 11 июля 2021 года. В них участвовали 23 партии и альянса. Это было уже второе внеочередное голосование — предыдущее состоялось в апреле. Однако избранный тогда 45-й созыв Народного собрания (однопалатный парламент) не проработал и двух месяцев, поскольку депутаты не смогли договориться о составе правительства, Румен Радев распустил этот созыв и назначил новое досрочное голосование.

Радев является пятым президентом Болгарии, он занимает эту должность с 2017 года. Глава государства избирается на пять лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021