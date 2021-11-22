Басилашвили высказался о творчестве Нины Руслановой

Народный артист СССР Олег Басилашвили поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой, которая скончалась 21 ноября после продолжительной болезни.

«Я ее очень любил. Замечательная актриса, истинно народная, прославившаяся во многих киноролях. Я с ней работал несколько фильмов. И ощущение свободы, счастья, когда я был с ней в одном кадре, меня не покидало никогда. Мне очень жаль и горько, что ее больше нет с нами», — рассказал Басилашвили телеканалу «Звезда» в понедельник, 22 ноября.

Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Как отмечает телеканал «360», последние десять дней она находилась в больнице с коронавирусом. Здоровье стало подводить артистку текущей осенью, Русланова поначалу отказывалась от госпитализации. Помогли только уговоры врачей. Выяснилось, что у актрисы проблемы с сердцем.

Прощание с артисткой состоится в московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова родилась в Харьковской области Украинской ССР, ее подкинули на порог детского дома в 1946-м году, когда ей не было и года. Ее фамилия была придумана инспектором детских садов, которая решила назвать ее в честь популярной певицы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Свою актерскую Нина Русланова карьеру начала в 1967 году, напоминает сайт kp.ru. Актриса прославилась ролями в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем», пишет RT.

Русланова являлась членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств. Кроме того, она принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов.

Ранее 22 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы. По его словам, «светлая память о выдающейся актрисе и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников», пишет агентство городских новостей «Москва».