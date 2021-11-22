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Басилашвили высказался о творчестве Нины Руслановой

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Народный артист СССР Олег Басилашвили поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой, которая скончалась 21 ноября после продолжительной болезни.

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«Я ее очень любил. Замечательная актриса, истинно народная, прославившаяся во многих киноролях. Я с ней работал несколько фильмов. И ощущение свободы, счастья, когда я был с ней в одном кадре, меня не покидало никогда. Мне очень жаль и горько, что ее больше нет с нами», — рассказал Басилашвили телеканалу «Звезда» в понедельник, 22 ноября.

Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Как отмечает телеканал «360», последние десять дней она находилась в больнице с коронавирусом. Здоровье стало подводить артистку текущей осенью, Русланова поначалу отказывалась от госпитализации. Помогли только уговоры врачей. Выяснилось, что у актрисы проблемы с сердцем.

Прощание с артисткой состоится в московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова родилась в Харьковской области Украинской ССР, ее подкинули на порог детского дома в 1946-м году, когда ей не было и года. Ее фамилия была придумана инспектором детских садов, которая решила назвать ее в честь популярной певицы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Свою актерскую Нина Русланова карьеру начала в 1967 году, напоминает сайт kp.ru. Актриса прославилась ролями в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем», пишет RT.

Русланова являлась членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств. Кроме того, она принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов.

Ранее 22 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы. По его словам, «светлая память о выдающейся актрисе и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников», пишет агентство городских новостей «Москва».

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