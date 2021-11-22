Собянин выразил соболезнования семье народной артистки России Руслановой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Нины Руслановой, скончавшейся на 76-м году жизни. Об этом 22 ноября сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Ушла из жизни народная артистка России Нина Ивановна Русланова, вписавшая много светлых и незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Беззаветное служение искусству, яркая индивидуальность, сильный характер и душевная щедрость снискали Нине Ивановне всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе. Светлая память о выдающейся актрисе и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников», — сказал Собянин.

О кончине Нины Руслановой стало известно 21 ноября. По словам генерального директора Гильдии актеров кино России Валерии Гущиной, артистка умерла после продолжительной болезни.

Дата и место прощания будут названы позднее.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.

Кинорежиссер Юрий Кара назвал смерть Руслановой «огромной потерей».

«Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. Это огромная потеря для нас всех. На таких женщинах и держится русская земля», — сказал режиссер.