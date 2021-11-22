Бизнес поддержал проект о фудшеринге и налоговых льготах

Производители и ретейлеры поддержали идею фудшеринга, согласно которой торговым сетям могут разрешить передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности, пишет 22 ноября газета «Деловой Петербург».

С соответствующей инициативой выступали социальные НКО, а на прошлой неделе стало известно, что партия «Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге. Документ уже получил одобрение некоторых парламентских партий и может быть внесен в Госдуму до конца года.

В настоящее время при передаче продуктов нуждающимся бизнес вынужден оплачивать НДС до 40% от стоимости товара. В соответствии с инициативой, если бизнес пойдет по пути благотворительности, а не утилизации, ему будут предоставлены налоговые льготы на общую сумму не более процента от оборота компании.

Проект поддержали общественные деятели, политические партии и представители бизнеса: сеть супермаркетов «Азбука вкуса», магазины «Магнит», общественное объединение «Опора России» и другие.

В беседе с «ДП» в поддержку инициативы высказались и в сети «ВкусВилл» и гипермаркетов Metro.

В пресс-службе молочно-промышленной компании «Валио» подчеркнули, что фудшеринг — важное направление как для социальной ответственности, так и для устойчивого развития бизнеса

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Производители и ретейлеры поддержали закон о фудшеринге».