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В «Опоре России» оценили иницативу ЕР по фудшерингу для супермаркетов

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Законопроект партии «Единая Россия» о фудшеринге для супермаркетов в случае его принятия помог бы крупным торговым сетям увеличить масштабы благотворительной помощи нуждающимся, потому что пока такую деятельность ограничивает законодательство в области реализации продукции. Поправки будут выгодны всем — и нуждающимся гражданам, и бизнесу, заявил «Известиям» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» в пятницу, 19 ноября.

Еда и только: ритейл могут освободить от НДС взамен на благотворительность
Почему сейчас магазинам невыгодно отдавать малоимущим товары с истекающим сроком годности

Ранее в этот же день в «Единой России» предложили внести изменения в Налоговой кодекс РФ таким образом, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока им выгоднее утилизировать. Отмечалось, что инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

По словам Сигала, потребителям не стоит опасаться того, что ритейлеры «будут передавать совсем испорченную продукцию», ведь часто сети вынуждены списывать продукцию с нормальными сроками реализации, но потерявшую товарный вид.

Кроме того, супермаркеты снимают с полок продукцию, у которой срок годности еще не истек — ее магазины обязаны убирать заранее, с учетом сроков оборачиваемости таких товаров (со сроком годности, который близится к завершению). То есть на полке держать этот товар нельзя, но утилизировать уже необходимо, хотя своих свойств он не потерял и не испортился.

«Но, конечно, при получении товаров благотворители все равно должны проверять сроки, чтобы не было недоразумений», — добавил первый вице-президент бизнес-объединения.

1 сентября «Известия» со ссылкой на письмо Национального центра спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» сообщали, что организация предложила Минфину освободить ритейлеров от уплаты НДС, если они будут передавать продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток до его окончания) на благотворительность — например, в некоммерческие организации (НКО), которые направляют товары малоимущим. Предлагалось внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса РФ: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если еда идет на благотворительность.

Сейчас супермаркеты покупают у производителей товар, в сумму которого заложен налог, поэтому ритейл представляет к вычету НДС и получает его обратно от государства. Если продукты идут на благотворительность НКО, налог следует восстановить в бюджет.

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