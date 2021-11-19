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В «Магните» поддержали инициативу ЕР по фудшерингу для супермаркетов

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В продуктовом супермаркете сети «Магнит» поддержали инициативу депутатов по созданию условий для развития товарной благотворительности. Ритейлер активно использует этот вид поддержки местных сообществ, рассказали в торговой сети «Известиям» в пятницу, 19 ноября.

Еда и только: ритейл могут освободить от НДС взамен на благотворительность
Почему сейчас магазинам невыгодно отдавать малоимущим товары с истекающим сроком годности

Ранее в этот же день в партии «Единая Россия» предложили внести изменения в Налоговой кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По данным политсилы, инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

«В период пандемии коронавируса в 2020 году компания предоставила 350 тыс. бесплатных продуктовых наборов социально незащищенным гражданам в 24 регионах России. Кроме того, мы регулярно оказываем продуктовую помощь регионам России в чрезвычайных ситуациях. Так, в текущем году была оказана продовольственная помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Анапе, Сочи, Геленджике», — рассказали в «Магните».

Там добавили, что предстоит «всесторонне изучить и проработать» операционные и экономические аспекты товарной благотворительности, которые возникают в связи с обсуждаемым законопроектом, а также создать оптимальную модель оказания продовольственной благотворительности.

В свою очередь, Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», сообщил «Известиям», что поправки о фудшеринге в Налоговый кодекс России будут выгодны всем — и нуждающимся гражданам, и бизнесу. По его словам, законопроект ЕР о фудшеринге в случае его принятия помог бы супермаркетам увеличить масштабы благотворительной помощи нуждающимся, потому что пока такую деятельность ограничивает законодательство в области реализации продукции.

1 сентября «Известия» со ссылкой на письмо национального центра спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» писали, что организация предложила Минфину освободить ритейлеров от уплаты НДС, если они будут передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность — например, в некоммерческие организации (НКО), которые направляют товары малоимущим. Предлагалось внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса России: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если еда идет на благотворительную помощь.

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