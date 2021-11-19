«Азбука вкуса» поддержала инициативу ЕР по фудшерингу

«Азбука вкуса» поддерживает предложения об изменении налогового законодательства и будет среди первых, кто внедрит фудшеринг в свою деятельность. Об этом «Известиям» заявили в сети супермаркетов 19 ноября.

«Как и весь российский продуктовый ритейл, давно поддерживаем предложения об изменении налогового законодательства в этой части и считаем фудшеринг эффективной социальной практикой. Будем в числе первых, кто внедрит его в свою деятельность, как только это станет возможным», — сообщил представитель ритейлера.

В «Азбуке вкуса» добавили, что сеть супермаркетов очень ждет публикацию редакции законопроекта и рассчитывает, что нововведения будут учитывать интересы всех акторов процесса в равной степени.

До этого о поддержке инициативы депутатов по созданию условий для развития товарной благотворительности заявили «Известиям» в торговой сети «Магнит». Там добавили, что предстоит «всесторонне изучить и проработать» операционные и экономические аспекты товарной благотворительности, которые возникают в связи с обсуждаемым законопроектом, а также создать оптимальную модель оказания продовольственной благотворительности.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин назвал законопроект «Единой России» очевидным, бесспорным и абсолютно аполитичным. По его словам, суть поправок простая — производителям и продавцам продовольствия не должно быть выгодно жертвовать продукцию на благотворительность, но уж точно они не должны быть наказаны законодателем за благотворительность рублем.

В свою очередь, Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», сообщил «Известиям», что поправки о фудшеринге в Налоговый кодекс России будут выгодны всем — и нуждающимся гражданам, и бизнесу. По его словам, законопроект «Единой России» о фудшеринге в случае его принятия помог бы супермаркетам увеличить масштабы благотворительной помощи нуждающимся, потому что пока такую деятельность ограничивает законодательство в области реализации продукции.

Ранее в этот день в партии «Единая Россия» предложили внести изменения в Налоговой кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По данным политсилы, инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.