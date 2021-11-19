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Эксперт назвал очевидной и бесспорной инициативу ЕР по фудшерингу

Эксперт Никитин назвал очевидной и бесспорной инициативу ЕР по фудшерингу
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Законопроект «Единой России», позволяющий магазинам передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, очевиден, бесспорен и абсолютно аполитичен. Об этом 19 ноября «Известиям» заявил руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин.

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«Законопроект, планируемый ко внесению в ГД, настолько очевидный и бесспорный, и абсолютно аполитичный, непартийный, поддержанный со всех сторон и НКО, и деловыми организациями, и бизнесом, и гражданским обществом, что единственное, что здесь имеет смысл комментировать, — это его тяжелая судьба и на редкость долгий путь до внесения», — сообщил он.

По словам эксперта, законопроект призван воспрепятствовать ситуации, когда бы ритейлеров наказывали за благотворительную деятельность.

«Суть поправок простая — производителям и продавцам продовольствия не должно быть выгодно жертвовать продукцию на благотворительность, но уж точно они не должны быть наказаны законодателем за благотворительность рублем», — пояснил Никитин.

Он отметил, что в 2020 году был совершен первый прорыв, законодатель с согласия Минфина, правительства решил вопрос по налогу на прибыль, разрешив при ряде условий, исключающих даже минимальную возможность злоупотреблений, учитывать для налоговых целей затраты на переданную благотворителям пищевую продукцию. Однако, по словам эксперта, остался «подвешенным» вопрос по НДС.

«Законодательство по-прежнему требует от налогоплательщика при такой передаче: а) начислить НДС и б) восстановить «входной» НДС по такой передаче. Вот именно эту проблему и решает внесенный законопроект», — уточнил Никитин.

Эксперт отметил, что на убеждение скептиков в необходимости принятия законопроекта ушло немало времени.

«Два года ушло на то, чтобы убедить скептиков в том, что законопроект не лишает федеральный бюджет никаких «выпадающих» доходов (за их отсутствием) и не создает никаких возможностей для уклонения от налогов (за их невозможностью), а лишь открывает путь для нейтрального с налоговой точки зрения выбора в пользу благотворительности, а не утилизации», — подчеркнул он.

До этого о поддержке инициативы депутатов по созданию условий для развития товарной благотворительности заявили «Известиям» в торговой сети «Магнит». Там добавили, что предстоит «всесторонне изучить и проработать» операционные и экономические аспекты товарной благотворительности, которые возникают в связи с обсуждаемым законопроектом, а также создать оптимальную модель оказания продовольственной благотворительности.

В свою очередь, Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», сообщил «Известиям», что поправки о фудшеринге в Налоговый кодекс России будут выгодны всем — и нуждающимся гражданам, и бизнесу. По его словам, законопроект «Единой России» о фудшеринге в случае его принятия помог бы супермаркетам увеличить масштабы благотворительной помощи нуждающимся, потому что пока такую деятельность ограничивает законодательство в области реализации продукции.

Ранее в этот день в партии «Единая Россия» предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По данным политсилы, инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

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