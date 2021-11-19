Депутаты разработали законопроект о фудшеринге для супермаркетов

Партия «Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге, который позволит торговым сетям передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщается в Telegram-канале политсилы в пятницу, 19 ноября.

Отмечается, что проект должен предоставить бизнесу «равный выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся». В этом случае бизнес получит налоговые льготы. Инициативу поддержали на совещании, которое прошло на площадке «Единой России», представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

«Объемы благотворительной поддержки можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

1 сентября «Известия» со ссылкой на письмо Национального центра спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» писали, что организация предложила Минфину освободить ритейлеров от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток до его окончания) на благотворительность — например, в некоммерческие организации, которые направляют товары малоимущим. Было предложено внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность.

В настоящее время сети покупают у производителей товар, в сумму которого заложен налог, поэтому ритейл представляет к вычету НДС и получает его обратно от государства. Если продукты идут на благотворительность НКО, налог следует восстановить в бюджет.

В письме подчеркивалось, что в перспективе максимум пяти лет реализация инициативы позволит спасать около 1 млн т еды в год. Этого хватит, чтобы 18 млн человек безвозмездно получали продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике. Указанного количества еды хватит на 1,8 млн годовых рационов.

Письмо «Фудшеринга» поступило в Минфин и будет рассмотрено, говорили в пресс-службе ведомства.