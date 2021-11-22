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Машина врезалась в толпу людей в Венесуэле

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Автомобиль врезался в группу людей, ожидавших результатов региональных выборов около дома оппозиционного кандидата в муниципалитете Ла Каньяда-де-Урданета (штат Сулия) в Венесуэле. Об этом 22 ноября написало местное издание Diario Contraste Noticias.

Сообщается, что из-за столкновения на месте произошел взрыв. По неофициальным данным, пострадали 11 человек, в том числе один несовершеннолетний.

По информации полиции, произошедшее не было актом проявления политической жестокости. Отмечается, что в грузовике находились двое пьяных мужчин.

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Ранее, 29 октября, в немецком городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен), автомобиль въехал в группу детей возле детского сада. Сообщалось, что в результате этого происшествия три ребенка получили тяжелые травмы. В правоохранительных органах склонялись к тому, что это был несчастный случай.

До этого в тот же день в другом городе Германии — в Кемпене автомобиль въехал в группу пешеходов. Водитель по неизвестным причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в людей, которые находились там. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, его мать и еще один пешеход были доставлены в больницу на спасательном вертолете с тяжелыми травмами. В полиции заявили, что нет доказательств того, что водитель врезался в прохожих умышленно.

23 октября на соревнованиях по драг-рейсингу в американском городе Кервилл (штат Техас) водитель одного из гоночных автомобилей потерял управление и влетел в толпу зрителей. Двое погибли на месте, еще не менее пяти человек пострадали.

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