В ФРГ автомобиль въехал в группу детей

В ФРГ в городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен), автомобиль въехал в группу детей. Об этом 29 октября сообщает Focus.

Причины ДТП пока не установлены. Сообщается, что в результате этого происшествия три ребенка получили тяжелые травмы.

В правоохранительных органах склоняются к тому, что это был несчастный случай. Инцидент произошел около 08.00 по местному времени (09.00 мск) возле детского сада. Для доставки пострадавших в больницу были задействованы два спасательных вертолета.

Ранее сегодня в другом городе Германии — в Кемпене автомобиль въехал в группу пешеходов.

30-летний водитель Renault по неизвестным причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в группу людей, которые находились там. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, его мать и еще один пешеход были доставлены в больницу на спасательном вертолете с тяжелыми травмами.

В полиции заявили, что нет доказательств того, что водитель умышленно врезался в прохожих. В свою очередь, в генконсульстве России в Бонне уточнили, что россиян среди пострадавших в результате инцидента не было.