В Германии автомобиль въехал в группу пешеходов

В немецком городе Кемпен автомобиль въехал в группу прохожих, погиб один человек, пишет газета Bild в четверг, 29 октября.

По данным издания, 30-летний водитель Renault по неизвестным причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в группу людей, которые находились там. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, его мать и еще один пешеход были доставлены в больницу на спасательном вертолете с тяжелыми травмами.

В полиции заявили, что нет доказательств того, что водитель умышленно врезался в прохожих. В свою очередь в генконсульстве России в Бонне уточнили, что россиян среди пострадавших в результате инцидента не было.

«По информации местной полиции, россиян среди пострадавших нет», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

28 октября сообщалось, что в Заводоуковске Тюменской области столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 10 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд 84-летнего водителя внедорожника на встречную полосу.