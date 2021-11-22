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В Польше рассказали о включении Британии в «большую игру» против РФ

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Действия Великобритании, которая направила своих военных на помощь польским пограничникам, говорит о том, что Лондон вновь пытается включиться в противостояние с Россией. Такое мнение высказал польский политолог Матеуш Пискорский.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

По его словам, причинами сближения Варшавы и Лондона стали ухудшение отношений Польши с США и выход Великобритании из Евросоюза. Политолог отметил, что сейчас поляки видят в британцах чуть ли не единственного союзника.

«Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем, что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая. Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить «большую игру» против России, как это было в XIX веке. Но британское присутствие в Польше символично. Не думаю, что оно будет постоянным», — сказал Пискорский в интервью изданию «Украина.ру».

Он добавил, что несмотря на символичность нахождения британского контингента в Польше оно является серьезным сигналом для Москвы.

Ранее, 21 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в Варшаве не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, республика готова на закрытие транзитных и торговых возможностей, для того чтобы оказать экономическое давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

До этого, 20 ноября, президент Белоруссии заявил, что польские силовики применяли против мигрантов фашистские методы, например поливали их водой с химикатами. За день до этого в Белоруссии зафиксировали 65 пострадавших в результате применения спецсредств польскими силовиками.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию ЕС, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику. К настоящему моменту мигранты покинули палаточный лагерь и переместились в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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