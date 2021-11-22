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ФНС планирует отказаться от декларации 3-НДФЛ

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Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказаться от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ в некоторых случаях к 2024 году. Об этом 22 ноября заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сообщил он в интервью РБК.

Егоров уточнил, что возможность отказа от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа ФНС к данным.

Также служба намерена автоматизировать сервисы по всем налоговым вычетам.

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«Мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы», — сказал он.

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) чаще всего уплачивается автоматически, он удерживается с зарплаты. В некоторых случаях, например, от выигрыша лотереи, продажи имущества и от источников за пределами России необходима декларация по форме 3-НДФЛ. Кроме того, декларации подают индивидуальные предприниматели, нотариусы и другие люди, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. 3-НДФЛ понадобится и при подаче документов на налоговый вычет.

Ранее, 22 ноября, «Известия» сообщали, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается увеличить сумму дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тыс. рублей.

До этого, 19 ноября, «Единая Россия» предложила внести изменения в Налоговой кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По данным политсилы, инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

18 ноября стало известно о том, что власти России планируют предоставить отечественным компаниям возможность регистрации в специальном административном районе. Сейчас такой опцией могут воспользоваться только иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а структуры, прописанные в РФ, не могут.

С 21 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об упрощенном получении налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для упрощенного получения вычетов физлицам необходимо завести личный кабинет на сайте ФНС. Собирать подтверждающие документы и заполнять декларацию не нужно.

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