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Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

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Россияне с 21 мая смогут получить вычет из налога на доход физических лиц (НДФЛ) по расходам на приобретение жилья, земельного участка и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале нормативно-правовых актов.

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Так, российские граждане могут оформить вычет по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без заполнения налоговых деклараций и сбора документов для подтверждения.

Чтобы получить необходимый вычет, следует оформить заявление налогоплательщика на сайте ФНС. Процесс проверки данных составляет один месяц вместо трех, а денежные средства будут возвращены за 15 дней, а не за 30, как это было раньше.

Сам механизм получения вычета предполагает подачу налоговой декларации с документами, которые подтверждают право на вычеты, исходя из итогов налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Сроки проверки предоставленных документов сократятся с четырех до полутора месяцев, а отследить соответствующий процесс можно через личный кабинет на сайте ФНС.

Посредством автоматизированной информационной системы налоговики будут проверять декларацию, следовательно, заполнять ее налогоплательщику не придется.

Соответствующий закон об упрощении получения вычета 20 апреля подписал президент России Владимир Путин.

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