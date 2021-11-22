Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саммит глав МИД G7 состоится в декабре в Ливерпуле
Экономика
Бизнес попросил снизить штрафы в новом проекте КоАП
Мир
Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити
Общество
Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в РФ
Мир
Украина поблагодарила США за помощь в военной сфере
Общество
Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции
Мир
Киев и ЕК потребовали применить к СП-2 третий энергетический пакет ЕС
Мир
Ультраконсервативный кандидат занял лидирующие позиции на выборах президента Чили
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса

Новый законопроект предложил в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается увеличить сумму дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тыс. рублей.

Будь проще: в России протестируют автоматическую систему налогообложения
Эксперимент направлен на развитие микробизнеса

В пояснительной записке к нему объясняется, что в настоящее время в соответствии с п. 28 ст. 17 ч. 2 НК РФ такому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающие 4 тыс. рублей. К их числу относится материальная помощь работодателей своим работникам, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей.

«Следует отметить, что доходы в размере 4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года №71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ». То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», — говорится в документе.

Принятие новых норм должно улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан.

Подробности читайте в материале «Известий»:

В честь 16-летия: в ГД предлагают в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021