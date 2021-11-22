Новый законопроект предложил в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход

По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается увеличить сумму дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тыс. рублей.

В пояснительной записке к нему объясняется, что в настоящее время в соответствии с п. 28 ст. 17 ч. 2 НК РФ такому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающие 4 тыс. рублей. К их числу относится материальная помощь работодателей своим работникам, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей.



«Следует отметить, что доходы в размере 4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года №71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ». То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», — говорится в документе.

Принятие новых норм должно улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан.



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