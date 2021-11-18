Источники заявили о планах разрешить компаниям РФ регистрироваться в офшорах

Власти России планируют предоставить отечественным компаниям возможность регистрации в специальном административном районе (САР). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, источник, близкий к правительству, а также трех собеседников, знакомых с ходом разработки поправок в Налоговый кодекс РФ в четверг, 18 ноября.

Сейчас такой опцией могут воспользоваться только иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а структуры, «прописанные» в России, не могут.

Издание отмечает, что Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявляла к САРам претензии, среди которых — дискриминация российских групп перед иностранными. Этот тезис Совет ЕС включил в свой июньский доклад.

По данным источников издания, разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба (ФНС). Двое из пяти собеседников заявили, что в эту сессию планируется его принятие. Согласно проекту, компаниям хотят предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала — с 15% до 10% (налог у источника), на прибыль — до 5%, на прибыль в виде дивидендов — до 0%. Но при этом они должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн рублей, открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек и иметь статус международной холдинговой компании. При этом в структуре доходов фирмы поступления от пассивной деятельности должны занимать не менее 90%.

Кроме того, обсуждается идея сделать переезд возможным только при условии обоснования и соблюдения деловой цели перерегистрации, — придется не только менять адрес холдинга, но и переносить на острова реальные управленческие решения. Один из собеседников газеты сообщил, что не все компании готовы на этот шаг. Дело в том, что это может повлиять на репутацию организации — вряд ли инвесторы хорошо воспримут переезд топ-менеджеров на острова для оптимизации налогообложения.

В Минфине и ФНС не ответили на запрос «Ведомостей». Собеседник в Минэкономразвития заявил изданию, что такой проект не поступал на рассмотрение в ведомство.

Изначально САР, так называемые русские офшоры, создавали для иностранных компаний с российскими корнями, чтобы они возвращались в российскую юрисдикцию. По словам собеседников издания, ситуация, когда туда приглашают российские компании, принципиально новая и может нести бюджетные потери, оэтому при разработке законопроекта важно соблюсти баланс.

«Известия» писали в сентябре, что Минфин подготовил законопроект о внесении изменений в режим САР. В его презентации для семинара компании КПМГ отмечалось, что ведомство среди прочих послаблений предлагает снизить до 5% ставки по налогам на прибыль организаций по общей базе, по получаемым дивидендам, процентам и роялти.

При этом компании, желающие «переехать» из иностранных офшоров в российские, на островах Октябрьский и Русский, должны будут переводить 2% от каждой выплаты доходов физическим лицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Кроме того, их планировалось обязать инвестировать не менее 300 млн рублей на территории САР, арендовать офис площадью от 100 кв. м и нанять не менее 15 сотрудников.

В Минэкономразвития рассказывали, что при прогнозировании темпов редомициляции (смены юрисдикции) компаний на территорию САР нужно учитывать, что на решение фирмы о «переезде» в российский офшор влияют не только налоговые преференции, но и «целый комплекс факторов».

Сейчас в России действуют два САР — на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.