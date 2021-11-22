ЕС применял антигуманные методы для выдворения беженцев с границы

Польша использует против курдских беженцев на границе с Белоруссией всевозможные бесчеловечные средства подавления: перцовый раствор, слезоточивый газ, стрельбу холостыми и водометы при минусовой температуре. Об этом рассказали на телеканале РЕН ТВ в понедельник, 22 ноября.

Для подавления прорыва польские силовики используют даже авиацию — с зависшего над толпой боевого вертолета по беженцам стреляют светошумовыми гранатами. Прорвавшихся беженцев жестоко избивают и выдворяют обратно на территорию Белоруссии.

Никаких комментариев об антигуманности происходящего на своей границе из Евросоюза (ЕС) не приходит. Наоборот, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что границы ЕС «не открыты неограниченно».

«Въезд возможен только через законную процедуру», — сказал он.

Ближневосточные беженцы по закону имеют право доступа к соответствующим КПП на границе для подачи прошения о предоставлении убежища, но ЕС в лице Польши их просто не пускает, невзирая на международное право.

Советник главнокомандующего армии Украины Дмитрий Ярош вообще предложил стрелять по людям на поражение. Но его план всё равно неисполним, так как белорусская сторона переправила мигрантов в логистический центр в нескольких километрах от границы.

После провала штурма 400 человек решили вернуться в Ирак, их доставили в Багдад специальным рейсом. Оставшиеся обеспечены крышей над головой, теплом и едой, но из-за того, что они не знают, что делать дальше, обстановка напряженная, и в центре доходит даже до драк.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в Варшаве не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, республика готова на закрытие транзитных и торговых возможностей, для того чтобы оказать экономическое давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

20 ноября президент Республики Беларусь заявил, что польские силовики применяли против мигрантов фашистские методы, например поливали их водой с химикатами. За день до этого в Белоруссии зафиксировали 65 пострадавших в результате применения спецсредств польскими силовиками.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию ЕС, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику. К настоящему моменту мигранты покинули палаточный лагерь и переместились в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.