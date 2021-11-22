В московском метро пассажир упал под поезд и погиб

В Москве в воскресенье, 21 ноября, в результате несчастного случая в метро мужчина попал под поезд и погиб. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По его данным, трагедия произошла на станции МЦК «Угрешская». Человек упал на пути перед прибывающим поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее, 16 ноября, в столичной подземке мужчина из пневматического пистолета выстрелил в прохожего. Стрельба произошла на переходе станции метро «Библиотека имени Ленина». Пострадавший получил ранение в шею.