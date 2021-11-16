Мужчину ранили при стрельбе в московском метро

В московском метро мужчина из пневматического пистолета выстрелил в прохожего. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает канал РЕН ТВ.

Стрельба произошла на переходе станции метро «Библиотека имени Ленина». Пострадавший получил ранение в шею.

Ранее, 10 октября, мужчина устроил стрельбу у станции метро «Люблино» в Москве. Очевидцы рассказали полиции, что слышали хлопки и заявили правоохранителям о стрельбе. На месте происшествия следов крови обнаружено не было, за медицинской помощью никто не обращался. Стрелявшего задержали.

При себе мужчина имел охотничий карабин и травматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».