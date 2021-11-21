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Во дворе дома убивших кота Кузю живодеров установили могильный крест

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Во дворе многоквартирного дома в Северодвинске (Архангельская область), где живет семейная пара, подозреваемая в жестоком убийстве кота Кузи, неизвестные установили могильный крест. Об этом 21 ноября сообщает РЕН ТВ.

Местные жители утверждают, что радикальные зоозащитники буквально терроризируют многоэтажку. К примеру, недавно на фасаде здания появилась надпись «сдохни».

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Кроме того, однажды зоозащитники перепутали местную жительницу с мучительницей Кузи и распылили на нее содержимое перцового баллончика.

«Соседка тогда начала кричать. Оказалось, ее перепутали с одной из этих живодеров и набрызгали ей перцовым баллоном прямо в лицо. Она плакала», — рассказала жительница многоэтажки Таисия.

По ее словам, в тот день газ распространился по всему подъезду, из-за чего жильцы долгое время сильно кашляли.

Новость о жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске, вызвавшая широкий общественный резонанс, появилась в начале октября. В преступлении подозреваются жители города Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Известно, что питомца пара выкрала у матери Артема, предположительно, для того, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным снимали на видео и выкладывали в Сеть.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело, а останки замученного до смерти животного отправили на экспертизу. Теперь живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю» с требованием сурового наказания обоим подозреваемым в пытках и убийстве кота. В акции уже поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов России. К утру 21 ноября подпись под петицией поставили более 238 тыс. человек.

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