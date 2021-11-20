Зоозащитники призвали наказать убивших кота в Северодвинске живодеров

Акция «Подпись за Кузю», с требованием жесткого приговора жителями Северодвинска, подозреваемым в пытках и убийстве кота, началась в 20 городах России.

Подписаться можно в котокафе, которые есть в крупных городах России. Также сбор подписей ведется и в Сети.

К настоящему времени в петиции о привлечении к уголовной ответственности Анны-Виктории Громович и Артема Лаврентьева подписалось более 206 тыс. человек.

Как отметила олимпийская чемпионка Алина Загитова, с живодерами надо бороться. 19-летняя фигуристка сделала репост сообщения от команды волонтеров, спасающих животных, 20 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее в Северодвинске многодетная мать и ее сожитель насмерть замучили кота Кузю. Происходящее они снимали на видео и выкладывали в интернет.

Северодвинский городской суд запретил Лаврентьеву выходить из дома вечером и ночью, а также общаться с матерью, которой принадлежал погибший кот. Как выяснилось, подозреваемые выкрали кота у его хозяйки — матери Артема, у которой он жил до этого 14 лет.

Помимо убийства животного, его подозревают в краже банковской карты матери. 1 октября полиция возбудила уголовное дело об убийстве кота, останки животного отправили на экспертизу. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле Хамовнический районный суд Москвы осудил 41-летнего жителя столицы Романа Адоньева, признанного виновным в жестоком обращении с двумя кошками, повлекшем их гибель. Фигурант проведет год в колонии-поселении.