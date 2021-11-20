Алина Загитова отреагировала на жестокое убийство кота Кузи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала бороться с живодерами. Так спортсменка прокомментировала новость о жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске.

«Я считаю, что с живодерством надо бороться», — написала Загитова на своей странице в Instagram, сделав репост сообщения волонтеров, которые занимаются спасением животных, и сопроводив свою запись плачущими и гневными смайлами.

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, что давно знает о любви Загитовой к животным, и сама очень тепло относится к кошкам, пишет «Спорт Экспресс».

«Я с самого детства кошек люблю. У друзей всех котов так тискала, что они при виде меня уже под диван стали убегать. Но у меня и у брата была аллергия, поэтому хорошо понимала, что смысла мне заводить кошечку или кота нет. Но в Новогорске в последний день сборов нам подкинули трех котят. Алина Загитова их подобрала. Это был как раз последний день, мы забирали вещи, и Алина подошла к моей маме и уговорила ее взять котенка. Я уже даже не надеялась, не просила, но теперь у меня есть кошка», — приводит слова Хромых ТАСС.

Вызвавшее широкий резонанс жестокое убийство кота Кузи было совершено в начале октября. В преступлении подозреваются жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Известно, что питомца парочка выкрала у матери Артема, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным пара снимала на видео и выкладывала в интернет.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю», с требованием жесткого приговора обоим подозреваемым в пытках и убийстве кота. Подписаться можно в котокафе, которые есть в крупных городах России. Также сбор подписей ведется и в Сети. К настоящему времени в петиции о привлечении к уголовной ответственности Анны-Виктории Громович и Артема Лаврентьева подписалось более 206 тыс. человек.

1 октября полиция возбудила уголовное дело об убийстве кота, останки животного отправили на экспертизу. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.