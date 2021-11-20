Акцию «Подпись за Кузю» поддержали более 30 ветклиник по всей России

В акции «Подпись за Кузю», которую проводят волонтеры против замучивших до смерти кота людей, поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов России, сообщает РЕН ТВ в субботу, 20 ноября.

По словам администратора «Первого ветеринарного центра» Екатерины Шишкиной, история жестоко убитого кота Кузи не оставила равнодушными сотрудников ветеринарных клиник, которые присоединились к акции, чтобы выразить свой протест. Врачей особенно поражает отношение хозяев к труду врачей, которые борются за жизни животных, но те все равно погибают из-за халатности владельцев.

«Такое наплевательское отношение к их труду. Врачи шесть лет учатся, еще столько же практикуются ради того, чтобы одним днем кто-то оборвал жизнь того, за кого они могли бороться месяцами. Во-первых, страшно за детей, которые будут находиться рядом с этими людьми, непосредственно за детей данной семьи, за окружающих детей», — сказала она.

Шишкина отметила, что в клинике редко оказываются животные после жестокого обращения живодеры обычно скрывают свои злодеяния и предпочитают избавиться от животного. Она подчеркнула, что в клинике можно оставить подпись в поддержку акции, узнать об истории кота больше. Пока о замученном до смерти Кузе знает недостаточно людей, поэтому сотрудники клиники, волонтеры, стараются активнее информировать население о случае в Северодвинске, где Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев выкрали у кота у матери Лаврентьева и неделями издевались над животным, записывая видео истязаний.

«Это, конечно, шок, потому что, знаете, я всё понимаю, бывают случаи, когда бешеная собака нападает. А тут, когда кота неделю пытали, причем они на камеру там продолжали говорить, что им очень нравится этот процесс. Им нравится, когда кот умирает. Полный шок и полное желание их наказать. Поэтому я к этой истории подключился», — объяснил волонтер Евгений.

Он добавил, что после огласки живодеры смогли переехать в другой город, а единственным ограничением Лаврентьева стал запрет выходить из дома вечером и ночью.

«Насколько я узнал, около месяца не возбуждалось уголовное дело. После большой огласки. Оказалось, начались вопросы к ним. Их вызывали. Они переехали в другой город», — рассказал он.

Активист добавил, что к акции по сбору подписей под петицией, созданной Архангельским отделением общественной организации «Альянс Защитников Животных», призывающей наказать пару живодеров, подключились более 30 клиник и 10 котокафе из более 20 городов. Инициатором стала Анастасия из Северодвинска, которая с активистами ходит по ветклиникам и котокафе, привлекая людей к поддержке идеи.

На текущий момент под петицией поставили подписи более 238 тыс. человек из 300 тыс. В группе акции во соцсети «ВКонтакте» — более 11 тыс. участников, на страницу в Instagram подписалось более 25 тыс. человек.

Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный назвал неприемлемыми издевательства над животными. Об этом он заявил «Известиям» 20 ноября, комментируя ситуацию с убийством кота Кузи живодерами в Северодвинске. Он напомнил, что раньше в школах были зооуголки, детей водили в зоопарки и воспитывали гуманное отношение к животным.

Вызвавшее общественный резонанс жестокое убийство кота Кузи было совершено в начале октября. В преступлении подозреваются жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Питомца пара выкрала у матери Лаврентьева, чтобы ей отомстить за якобы недостаточно хорошее отношение к внукам. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным пара снимала на видео и выкладывала в интернет.

В октябре полиция возбудила уголовное дело об убийстве кота, останки животного отправили на экспертизу. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.