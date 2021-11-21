В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год

В следующем году прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля на человека. Об этом говорится в поправках, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, которые также поддержали в Государственной думе.

Так, в соответствии с утвержденными изменениями, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.

Сейчас сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. При этом у трудоспособных граждан это 12 702 рубля, у детей — 11 303 рубля, для россиян пенсионного возраста — 10 022 рубля.

Помимо изменения суммы прожиточного минимума, были приняты еще две предложенные главой государства поправки: одна касается сводной бюджетной росписи федерального бюджета, а вторая предусматривает возможность правительства РФ оперативно распределять данные средства между регионами.

19 ноября в Госдуме объяснили важность повышения прожиточного минимума для семей с детьми. Там отметили, что размер части социальных выплат зависит от величины прожиточного минимума, поэтому его повышение на 8,6% приведет к заметному росту пособий для миллионов россиян.

Ранее в тот же день Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТа и прожиточного минимума.

18 ноября российский лидер на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. В настоящий момент в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, поскольку такие параметры в значительной мере отстают от уровня текущей инфляции.

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей. В настоящее время этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц.