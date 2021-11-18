Путин заявил о росте МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году

Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам в четверг, 18 ноября, предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году опережающими инфляцию темпами на 8,6%, до 13 890 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Путин отметил, что это решение затрагивает многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», пояснил президент.

В этой связи администрации президента было поручено подготовить поправки о повышенной индексации в следующем году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

«В ближайшие дни внесу их в Государственную думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», — сказал российский лидер.

На сегодняшний день заработную плату в размере МРОТ получают 2,9 млн человек, из которых 1,4 млн — в бюджетном секторе, а 1,5 млн — во внебюджетном.

30 сентября правительство России предложило поднять с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в стране до 13 617 рублей. Соответствующий проект внесли в Госдуму вместе с проектом нового трехлетнего бюджета в тот же день.

Госдума на пленарном заседании 26 октября приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТа в 2022 году до 13 617 рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. Отмечалось, что принятие инициативы поспособствует повышению зарплаты почти 3 млн работникам, из которых около половины трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.

Для осуществления законопроекта планируется использовать деньги, которые предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы России. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики из-за увеличения МРОТа составят 17,4 млрд рублей.

Согласно принятой в 2020 году методике, величина минимального размера оплаты труда определяется как 42% от средней зарплаты за прошедший год, которую рассчитывает Росстат.

21 сентября эксперты рассказали, что МРОТ, который увеличится в 2022 году, повлияет не только на рост зарплат в стране, но и увеличит размер пособий.