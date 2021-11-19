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В ГД объяснили важность повышения прожиточного минимума для семей с детьми

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Внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2022 год выше уровня инфляции направлены в том числе на поддержку семей с детьми, пенсионеров, а также других получателей мер социальной поддержки. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба фракции «Единая Россия».

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По ее словам, размер части социальных выплат зависит от величины прожиточного минимума, поэтому его повышение на 8,6% приведет к заметному росту пособий для миллионов людей. «С этим показателем напрямую связано и право семей с детьми на получение отдельных выплат», — отметила вице-спикер Госдумы.

Кроме того, увеличение прожиточного минимума и МРОТа — еще один шаг к защите благополучия семей с детьми и созданию целостной системы их поддержки, считает депутат.

«Мы, конечно, поддерживаем эти инициативы, будем добиваться скорейшего принятия этих поправок», — заключила Кузнецова.

Ранее в этот день Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТа и прожиточного минимума.

Накануне российский лидер на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. В настоящий момент в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, поскольку такие параметры в значительной мере отстают от уровня текущей инфляции.

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей. В настоящее время этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц.

В тот же день председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров выразил уверенность, что поправки будут поддержаны всеми фракциями парламента, независимо от политических взглядов.

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