Песков не исключил провокаций для оправдания обвинений в угрозе вторжения РФ на Украину

Под прикрытием учений Североатлантического альянса в Черном море Киев стремится решить собственные проблемы с применением силы. Об этом заявил в воскресенье, 21 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Учитывая, что в Черное море прибывает всё больше британских и американских военнослужащих и кораблей, ситуация может обостриться, тем самым Украина провоцирует эскалацию напряженности в Европе, отметил Песков. По его словам, описываемые им события — «душераздирающее зрелище».

По мнению Пескова, страны альянса «накачивают» Украину современными вооружениями, поощряют безумные шаги киевских властей. Представитель Кремля счел такие действия непозволительными и рискованными. Он также указал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину, не исключены провокации на этот счет.

Также в Кремле подчеркнули, что НАТО и, в частности, США должны прекратить «продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры» к российским рубежам.

Вашингтон продолжает вменять в вину Москве дестабилизацию в черноморском регионе, хотя именно «США пригнали вооруженные силы из-за океана», рассказал Песков, назвав такие действия неприличными и нелогичными.

Ранее, 19 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. Он отметил, что западные демократии не могут и не имеют права заявлять всем о своем превосходстве.

18 ноября президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он добавил, что альянс проявляет по отношению к России подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море у границ России являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации напряженности.

Корабли военно-морских сил Украины 13 ноября приняли участие в учениях PASSEX в Черном море совместно с судами Румынии, Турции и США. Отмечалось, что в учениях принимал участие флагман шестого флота США Mount Whitney, а также американская авиация — патрульный самолет Р-8 «Посейдон» и вертолет.

Всего в тренировке были задействованы семь кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в пресс-службе украинских ВМС в Facebook.