США направили Украине два патрульных катера

Судно, транспортирующее на Украину два переоборудованных катера класса Island, бывших ранее в распоряжении береговой охраны Соединенных Штатов, прошло пролив Дарданеллы (Чанаккале), сообщает агентство Reuters.

Патрульные катера транспортирует грузовое судно Ocean Grand, отметили источники агентства. Ожидается, что американский корабль совершает переход по Мраморному морю в направлении пролива Босфор, миновав который судно начнет движение в акватории Черного моря.

8 ноября американское посольство на Украине сообщило, что в Одессу из Балтимора направились два патрульных катера США.

Данные корабли «помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», заверило посольство США на Украине в Facebook.

Отмечалось, что катера являются частью военной помощи, которую Белый дом предоставляет Киеву с 2014 года. При этом общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

Корабли военно-морских сил Украины ВМС 13 ноября приняли участие в учениях PASSEX в Черном море совместно судами Румынии, Турции и США. Отмечалось, что в учениях принимал участие флагман Шестого флота США Mount Whitney, а также американская авиация — патрульный самолет Р-8 «Посейдон» и вертолет.

Всего в тренировке были задействованы семь кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в пресс-службе украинских ВМС в Facebook.