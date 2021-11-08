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США направили на Украину два патрульных катера класса Island

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В Одессу из Балтимора направляются два патрульных катера США класса Island. Об этом 8 ноября сообщило американское посольство на Украине.

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Катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

«Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», — отмечает американское посольство на Украине в Facebook.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России.

Также в этот день стало известно о прибытии кораблей военно-морского флота США Mount Whitney и Porter в грузинский порт Батуми.

7 ноября депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя нахождение американских военных кораблей в акватории Черного моря, заявил, что страны Запада целенаправленно создают точки напряжения, чтобы решать свои «корыстные геополитические цели».

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 ноября указал, что корабли США и НАТО в Черноморском регионе будут способствовать безопасности региона.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает наращиванием присутствия в регионе, одновременно увеличивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выразит приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России. Он также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине в вопросах безопасности.

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