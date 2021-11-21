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Установлен владелец BMW, на котором разбился блогер Губденский

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Владельцем BMW, за рулем которого погиб предприниматель и блогер Саид Губденский в результате ДТП в Москве, оказалась 23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова, выяснили «Известия» 21 ноября.

На машине в момент аварии не было номерных знаков. Сообщалось, что погибший недавно приобрел автомобиль и не успел оформить даже страховку. Всего за полтора часа до гибели Губденский хвастался своей машиной в Telegram-канале: он разместил фотографию своего BMW M4 и оставил короткую подпись: «Куколка».

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Выяснилось, что 13 ноября Ширшова передала BMW Губденскому. Отец девушки рассказал, что у нее нет водительских прав, а ответить на вопрос, откуда у нее взялась такая машина, не смог, признавшись, что почти не общается с дочерью.

По данным «Известий», сейчас Ширшова общается с правоохранителями.

ДТП произошло 20 ноября. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным столичной прокуратуры, Губденский в соцсетях публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД, а накануне аварии двигался по выделенке на машине без номеров. Кроме того, в 2020 году блогера лишили водительских прав на семь месяцев, однако вместо соблюдения запрета он повесил на машину подложные госномера.

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