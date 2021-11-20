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Рогозин рассказал о давности разработки противоспутникового оружия в РФ

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Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, и это не было секретом. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в субботу, 20 ноября.

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«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда Министерство обороны провело испытания», — заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Роскосмос», по его словам, следит за осколками спутника, и никакой угрозы для Международной космической станции (МКС) они не несут.

«За этими осколками ведется наблюдение. <...> Мы с Минобороны обмениваемся этой информацией, чтобы в том числе уберегать Международную космическую станцию от каких бы то ни было неприятных приключений», — рассказал Рогозин.

Он также отметил, что корпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о совместной миссии по изучению Венеры.

16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Тем самым он подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями Россия якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. Там обратили внимание на то, что Россия на протяжении нескольких лет «призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».

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