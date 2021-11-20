Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

Спикер сената Польши Томаш Гродский сообщил в субботу, 20 ноября, что получил посылку с угрозами и взрывчатым веществом.

«Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На мое имя в сенат пришел пакет с письмом, где были обозначены угрозы и взрывчатка», — приводит слова Гродского Gazeta.pl.

По его словам, груз взяли на себя соответствующие службы.

Гродский, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии «Право и справедливость» (PiS).

Ранее, 11 ноября, в польском городе Калиш в День национальной независимости состоялся антисемитский митинг. День национальной независимости отмечается в Польше в годовщину восстановления суверенитета.

5 октября государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше сообщил, что на стенах деревянных бараков бывшего концентрационного лагеря появились надписи на английском и немецком языках, некоторые из которых носили открыто антисемитский характер. В ответ на это глава израильского МИДа Яир Лапид призвал польские власти разыскать и наказать авторов антисемитских граффити.