Польские националисты устроили антисемитскую акцию в городе Калиш

Антисемитский митинг состоялся 11 ноября в польском городе Калиш в День национальной независимости. Видео произошедшего появилось в соцсетях и Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах было запечатлено, как националисты сжигают книгу, представляющую исторический пакт о защите прав польских евреев.

Также устроившие митинг националисты выкрикивали призывы убивать евреев. Видеоролик вызвал широкий общественный резонанс в соцсетях.

День национальной независимости отмечается в Польше в годовщину восстановления суверенитета.

Ранее, 5 октября, государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше сообщил, что на стенах деревянных бараков бывшего концентрационного лагеря появились надписи на английском и немецком языках, некоторые из которых носили открыто антисемитский характер. В ответ на это глава израильского МИДа Яир Лапид призвал польские власти разыскать и наказать авторов антисемитских граффити.

В августе МИД Израиля принял решение отозвать своего посла из Польши из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста. Закон предусматривает лишение евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. В Израиле также обвинили Польшу в том, что она превратилась в антидемократическую страну, которая без почтения относится к «величайшей трагедии в истории человечества».