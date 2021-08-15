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Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о евреях

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МИД Израиля принял решение отозвать своего посла из Польши из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста. Об этом 15 августа стало известно из заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

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Таким образом в Израиле отреагировали на тот факт, что президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в Административный кодекс страны, принятые в августе сеймом Польши, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Указанный закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

«Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу», — заявил Лапид.

Также в сообщении дается рекомендация послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине.

«Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о холокосте», — говорится в заявлении Лапида.

Министр отметил, что, по его мнению, Польша превратилась в антидемократическую страну, которая без почтения относится к «величайшей трагедии в истории человечества».

Израиль, как говорится в заявлении, начал переговоры с США, чтобы дать совместную реакцию на действие властей Польши.

В польском МИДе в ответ заявили, что примут симметричные меры. Решение внешнеполитического ведомства Израиля в стране оценили негативно.

«МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», — сказано в опубликованном сообщении.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок, назвав такое решение постыдным и позорным презрением к памяти о холокосте.

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