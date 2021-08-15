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Польша предпримет симметричные шаги в ответ на отзыв Израилем поверенного

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Министерство иностранных дел Польши заявило, что «негативно» оценивает поведение МИД Израиля, а также решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 14 августа.

Отмечается, что шаги, предпринятые еврейским государством, наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям.

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«Правительство Республики Польша предпримет соответствующие политические и дипломатические действия, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в административный кодекс страны, принятые в августе сеймом Польши, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Указанный закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

В ответ МИД Израиля отозвал поверенного в делах страны в Варшаве домой для бессрочных консультаций. Кроме того, новому послу Израиля в Польше, рекомендовано продлить отпуск и не ехать пока в Варшаву.

Кроме того, министр иностранных дел Яир Лапид указал на то, что Польша превратилась «в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества». В настоящее время, пояснил министр, Израиль ведет координационные переговоры с американцами о том, как реагировать на утверждение закона и добавил, что «молчать в такой ситуации нельзя».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок, назвав такое решение «постыдным» и «позорным презрением к памяти о Холокосте».

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