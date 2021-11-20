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WSJ призвал Запад не считать Россию слабой державой

WSJ: Путин уничтожил миф о слабой России и заставил остальной мир жить по своим правилам
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Россия перестала быть слабой, угасающей державой, а президент РФ Владимир Путин «заставил Запад жить по своим правилам». Об этом 19 ноября сообщил The Wall Street Journal.

«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с людьми»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные цитаты

«Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», — считают журналисты издания Эндрю С. Вайс и Юджин Румер.

В статье отмечается, что западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия — слабое государство, которому можно навязать свое мнение. Авторы отметили, что за время президентства Владимир Путин сделал практически все, чтобы укрепить позиции своей страны в важных областях.

Так, под руководством российского президента были модернизировано Вооруженные силы, был улучшен энергодиалог, увеличились поставки нефти и газа. Кроме того, РФ заручилась поддержкой многих дружественных стран.

Как сказано в публикации, Москва доказала НАТО, что альянсу не удастся продолжить расширение на Восток.

На фоне укрепления взаимодействия Киева и Североатлантического альянса Кремль стал относиться к Украине приблизительно как авианосцу НАТО, припаркованному на границе с Россией», говорится в материале.

В статье также упоминается российская операция по принуждению Грузии к миру 2008 года. По мнению обозревателей издания, в 2007 году страны Запада не отнеслись серьезно к призывам Путина, озвученным на Мюнхенской конференции по безопасности, пообещав Тбилиси и Киеву членство в военном блоке. Однако через несколько месяцев мир оказался перед угрозой нового нагнетания напряженности из-за развязанного грузинскими властями конфликта в Южной Осетии.

Ранее, 19 ноября, сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину. Парламентарий внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которому сенаторы проголосуют после перерыва на праздники.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

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