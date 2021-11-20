Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

В России начала отступать волна заболеваемости COVID-19, суточный прирост числа заболевших постепенно уменьшается с начала ноября. Об этом в субботу, 20 ноября, заявил вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

По словам эксперта,сохранение такой тенденции в течение одной-двух недель позволит сделать вывод об улучшении эпидемиологической обстановки.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19. — «Известия») хорошая…Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем он подчеркнул, что пандемия не завершится со спадом очередной волны, поэтому россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

Необходимо брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии, считает вирусолог. Он уточнил, что такой подход позволил Пекину достичь серьезных успехов в борьбе с пандемией.

19 ноября глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что антипрививочникам нужно сделать выбор — пройти вакцинацию от коронавируса или умереть. Он указал, что те граждане, кто не сделал прививку, представляют опасность не только для самих себя, но и для окружающих людей.

На фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса эксперты и врачи отмечают важность вакцинации, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться об окружающих. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.