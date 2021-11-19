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Орбан призвал «антиваксеров» выбирать между вакцинацией и смертью

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Антипрививочникам нужно сделать выбор — пройти вакцинацию от коронавируса или умереть. Об этом заявил в пятницу, 19 ноября, глава венгерского правительства Виктор Орбан в комментарии изданию Magyar Nemzet.

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По его словам, те граждане, кто не сделал прививку, представляют опасность не только для самих себя, но и для окружающих людей. Если бы вакцинацию прошло всё население страны, то четвертой волны COVID-19 в Венгрии не было бы или «она была бы больше похожа на маленькую», отметил политик.

По данным вирусологов, Венгрия «по уши» находится в четвертой волне COVID-19, но «самое сложное еще впереди», считает венгерский премьер.

«Я не могу больше сказать, кроме того, что я вакцинировался третьей дозой после второй прививки. Я еще не заразился этим вирусом, но если и заразился, надеюсь, он меня не собьет с ног», — подытожил Орбан.

Днем ранее представитель кабмина Венгрии Гергей Гуляш подчеркнул в своем заявлении, что с 20 ноября Будапешт вводит обязательное ношение масок в закрытых помещениях на фоне роста случаев заражения COVID-19.

Маски также будут обязательны на мероприятиях, на которых присутствует более 500 человек, добавил он. Директора школ, а также руководители вузов Венгрии получают право решать, вводить ли ношение масок на территории организации. Меры будут действовать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется, сказал представитель правительства.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Венгрии коронавирусом за время пандемии заразились более 987 тыс. человек, умерли более 32,6 тыс. пациентов.

Ранее, 17 ноября, сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей-антипрививочников. Башкин считает нынешний уровень дисциплинарной ответственности, предусматривающей увольнение, недостаточным для воздействия на медиков, которые «одурманивают людей» и порой вовлекают их в коррупционные схемы.

3 ноября Росздравнадзор заявил о намерении выявлять медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру.

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