«РИА Новости»: система С-550 сможет сбивать БПЛА США X-37

Разрабатываемая в России мобильная система противоракетной обороны (ПРО) С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды. Об этом 20 ноября рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе.

С-550 станет модификацией С-500, отмечает со ссылкой на них «РИА Новости», но со специализацией.

«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», — отметил первый источник.

По словам второго, для перехвата таких целей в составе С-550 будет радиолокационная станция, обнаруживающая боевые блоки и объекты в космосе. Перехват самолетов, вертолетов, беспилотников из задач С-550 исключат.

Впервые о системе С-550 сообщил 9 ноября в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу. Его слова произвели невероятный эффект на Западе, отметил The National Interest. Автор материала Себастьен Роблин уверен, что в случае гипотетического конфликта с США на стороне РФ будет серьезное преимущество в виде новейших разработок.

По предположению Роблина, С-550 станет мобильной системой, способной перехватывать космические аппараты на околоземной орбите. Таким образом, под угрозой может оказаться и космоплан X-37.

18 ноября «Известия» сообщили, что в России уже более десятка лет идет создание системы космической обороны, способной перехватывать самые сложные цели — космические аппараты, а также баллистические ракеты. Долгое время этот боевой комплекс был известен под обозначением «Нудоль». По мнению экспертов, он получил официальный индекс «зенитная ракетная система С-550».

Как добавляет «Газета.Ru», на совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, президент РФ Владимир Путин сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что с 1950-х годов США проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений, запросы РФ по космическому челноку Х-37В остаются без ответа. Аппарат может долго находиться на орбите, совершать маневры и нести полезную нагрузку, указала она.

Как напомнила Захарова, задачи Вашингтона по достижению господства в космосе закреплены в обновленной «Оборонной космической стратегии» и доктринальном документе Космических сил США.