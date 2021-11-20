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Эксперт назвал ЗРК С-550 угрозой для ракет и космопланов США

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Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о создании новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-550 произвело невероятный эффект на Западе. Об этом рассказали в материале The National Interest в пятницу, 19 ноября.

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Военный эксперт и автор блога War Is Boring Себастьен Роблин уверен, что, в случае гипотетического конфликта с США на стороне РФ будет серьезное преимущество в виде новейших разработок. Он также напомнил слова главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, что С-550 предназначен для обнаружения и перехвата баллистических ракет на большем расстоянии, чем С-500 «Прометей».

По предположению Роблина, С-550 станет мобильной системой, специализирующейся на стратегической обороне и уничтожении межконтинентальных баллистических ракет. Упомянутая защита от «космического нападения» может означать перехват космических аппаратов на околоземной орбите. Таким образом под угрозой может оказаться и космоплан X-37 — гордость американских военных.

«Главное, что мобильные платформы труднее обнаружить и уничтожить с помощью стелс-самолетов и крылатых ракет, которые наверняка попытаются подавить российскую систему ПВО в случае интенсивного конфликта с США», — говорится в материале.

14 ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что главные отличия ЗРК С-550 от предыдущих моделей таких систем состоят в «дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей» и большей дальности обнаружения. Известно, что первая система С-550 будет поставлена на вооружение в армию России до 2025 года.

Комплекс С-550 разработан на основе С-500. 16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о поступлении зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» в Вооруженные силы России после проведенных госиспытаний.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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