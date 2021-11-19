МИД Украины вызвал посла из Болгарии из-за слов президента о российском Крыме

МИД Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после заявления болгарского президента Румена Радева, что Крым — территория России. Об этом сообщила пресс-служба министерства в пятницу, 19 ноября.

Украинская сторона сообщила дипломату свою позицию и потребовала опровергнуть слова президента Болгарии, сообщается на сайте украинского МИДа.

В ведомстве объяснили, что подобные высказывания не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и в том числе расходятся с официальной позицией Софии.

Коджабашев в ответ заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

Как пишет «Газета.Ru», президент Болгарии также подчеркнул, что действующие против России санкции по вопросу Крыма «не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы».

18 ноября Радев сделал свое заявление о принадлежности Крыма России в прямом эфире. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

19 ноября сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с «Известиями» приветствовал слова президента Болгарии о принадлежности Крыма России. По словам сенатора, позиция болгарского лидера является позицией здравого и здорового в умственном плане человека.

В тот же день старший научный сотрудник Института ответственного управления государством Куинси Анатоль Ливен заявил, что российское правительство не откажется от Крыма, поэтому Западу следует забыть о крымском вопросе.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.