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В Крыму поприветствовали признание президентом Болгарии полуострова российским

Сенатор Цеков поприветствовал признание президентом Болгарии Крыма российским
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Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в пятницу, 19 ноября, в беседе с «Известиями» приветствовал слова президента Болгарии Румен Радев о том, что Крым является российским.

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По словам сенатора, позиция болгарского лидера является позицией здравого и здорового в умственном плане человека.

«Это абсолютно здравое, трезвое, очень правильное решение, которое по большому счету должно абсолютно спокойно и нормально восприниматься в мире. ˂…˃ Так что только приветствовать можно. Хорошее заявление», — заявил Цеков.

Радев сделал свое заявление о принадлежности Крыма накануне в прямом эфире. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

19 ноября в МИД Украины сообщили, что вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания Радева о российском Крыме. В ведомстве отметили, что ожидают опровержения президентом страны его слов.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

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