Британский политолог призвал Запад забыть про крымский вопрос

Российское правительство не откажется от Крыма, поэтому Западу следует забыть о крымском вопросе, уверен британский политолог, старший научный сотрудник Института ответственного управления государством Куинси Анатоль Ливен.

«Как и другие неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово), этот вопрос надо просто положить на полку, пока он не будет тихо предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», — написал он в статье для американского издания The Nation.

Ливен отмечает, что Москва могла бы сделать своей территорией и Донбасс по аналогии с Крымом за последние семь лет, но воздержалась от этого, так как подобный сценарий не является предпочтительным в данном контексте.

«В идеале мирное урегулирование включало бы договор, устанавливающий украинский нейтралитет для следующего поколения, по образцу Австрийского государственного договора и связанного с ним австрийского закона о нейтралитете 1955 года. Только подлежащий прекращению или возобновлению через 30 лет», — уверен политолог.

Говоря о попытках Украины вступить в НАТО или ЕС, Ливен напомнил опыт Финляндии, Швеции и Австрии во время холодной войны. Страны сохранили территории и нейтралитет, развивались как процветающие, законопослушные, демократические западные общества, которые смогли присоединиться к ЕС.

«Они могли бы достичь этого не через процесс вступления в ЕС или НАТО, а скорее потому, что элиты и население этих стран были искренне привержены демократии, верховенству закона и регулируемой рыночной экономике», — порекомендовал специалист украинским властям вариант вступления в альянсы.

Ливен отметил: Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока конфликт в Донбассе и крымский спор остаются открытыми.

«Членство Украины в ЕАЭС крайне важно для того, чтобы превратить его в серьезный международный блок. А вот вступление Украины в НАТО и ЕС не укрепит эти объединения, а серьезно их ослабит. Таким образом, в целом украинский нейтралитет больше выгоден Западу, чем России», — указал британский эксперт.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной ассамблеи, где рассматривался выдвинутый Киевом проект резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе, заявил 17 ноября, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Власти Украины знают, что враждебные действия будут расцениваться как нападение на Россию.

14 октября экс-глава МВД Украины Арсен Аваков высказал мнение, что Украине необходимо формально закрепить стратегию «деокуппации» Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных, а также определить место в этом каждого ведомства и жителей страны. Экс-министр также отметил необходимость сотрудничать с международными партнерами — Евросоюзом (ЕС), НАТО, ООН и рядом стран.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.