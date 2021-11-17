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Москва предостерегла Киев от попыток завоевать Крым

Зампостпреда РФ при ООН напомнил Киеву о последствиях попытки завоевать Крым
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Война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций, власти Украины знают, что враждебные действия будут расцениваться как нападение на Россию. Об этом в среду, 17 ноября, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи, где рассматривался выдвинутый Киевом проект резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе.

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«На базе этого документа просто невозможно серьезно обсуждать ситуацию с правами человека в Крыму. Гремучая смесь фантастики и триллера. <...>В отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке», — отметил дипломат.

Как заявил Кузьмин, крымчанам в составе Украины были уготованы «смерть, разрушения и унижение».

«И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций», - отметил дипломат, добавив, что атака на Крым – это атака на Россию.

Ранее, 14 октября, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков высказал мнение, что Украине необходимо формально закрепить стратегию «деокуппации» Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных, а также определить место в этом каждого ведомства и жителей страны. Экс-министр также отметил необходимость сотрудничать с международными партнерами — Евросоюзом (ЕС), НАТО, ООН и рядом стран.

Комментируя высказывание Авакова, сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Кивитиди заявила, что украинским политикам необходимо подумать о людях разных народов, которые живут на полуострове, — все они на референдуме сами приняли решение воссоединиться с Россией. По ее словам, политикам на Украине стоит ознакомиться с конституцией России и уголовным кодексом.

Ранее, 29 сентября, правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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