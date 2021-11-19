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Захарова назвала вмешательством резолюцию конгрессменов США о непризнании выборов в России

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Проект резолюции конгрессменов Соединенных Штатов не признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году, — это вмешательство в дела другого государства, причем запоздалое. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 ноября.

«Ничего никому доказывать не надо, нужно просто развиваться»
Мария Захарова — о международном лидерстве, ситуации в Донбассе и Нагорном Карабахе и отношениях с США

По словам Захаровой, она ожидала подобной выходки от Вашингтона хотя бы весной, и не понимает, почему Штаты «сорвались» в ноябре

«Может быть, осень теплая, не знаю», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила: представители США находятся в отрыве от реального мира, и с каждым годом это всё более заметно, в связи с чем порекомендовала Вашингтону заняться внутренними проблемами, в том числе вопросом свободы слова.

Как сообщает «Газета.Ru», конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США проект резолюции о непризнании Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. По их словам, поправки в конституцию РФ от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. В случае принятия, резолюция будет носить только рекомендательный характер.

В Совете Федерации проект резолюции назвали нелепицей и бредом. Зампредседателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Константин Долгов подчеркнул, что это всё звенья одной пропагандистской цепи.

Как отметил политолог Марат Баширов, два русофобски настроенных, по его мнению, конгрессмена внесли резолюцию с целью пиара. Эксперт указал на то, что подобные инициативы в США появляются часто, носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают документ демонстрацией вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.

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