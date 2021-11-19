Космические туристы впервые за 12 лет прибыли на Байконур

На Байконур впервые за 12 лет прибыли космические туристы. В экипаж вошли космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин и два жителя Японии. Теперь команде предстоит пройти инструктажи по работе на корабле «Союз МС-20», передает телеканал «Известия». Подготовка на космодроме займет около трех недель. Старт «Союза МС-20» запланирован на 8 декабря. Всего на МКС побывали семь туристов. По данным из различных источников, полет им обошелся $20–40 млн.

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