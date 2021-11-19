Никарагуа выйдет из Организации американских государств
Никарагуа выходит из состава Организации американских государств (ОАГ) из-за вмешательства во внутренние дела страны. Об этом 19 ноября сообщил глава МИДа страны Денис Монкада.
«Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. <...> Мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней»,— сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал teleSUR.
7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Среди наблюдателей за ходом избирательного процесса были и представители России.
По последним данным, президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу. Политик выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо, она займет пост вице-президента страны.
В 2019 году власти Венесуэлы заявили о выходе страны из ОАГ, потому что это объединение, по их словам, использовалось для проведения в регионе государственных переворотов. Заявление о выходе из состава организации Каракас направил еще в апреле 2017 года. Президент страны Николас Мадуро тогда заявил, что Боливарианская Республика никогда не вернется в ОАГ, поскольку та превратилась в инструмент для «придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».
ОАГ — международная организация, созданная 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (США). Целью ОАГ называется поддержание мира и справедливости в регионе, укрепление сотрудничества стран-участниц, защита их суверенитета, территориальной целостности и независимости.
С выходом Никарагуа в организации будет состоять 34 государства.