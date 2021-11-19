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Никарагуа выйдет из Организации американских государств

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Никарагуа выходит из состава Организации американских государств (ОАГ) из-за вмешательства во внутренние дела страны. Об этом 19 ноября сообщил глава МИДа страны Денис Монкада.

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«Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. <...> Мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней»,— сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал teleSUR.

7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Среди наблюдателей за ходом избирательного процесса были и представители России.

По последним данным, президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу. Политик выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо, она займет пост вице-президента страны.

В 2019 году власти Венесуэлы заявили о выходе страны из ОАГ, потому что это объединение, по их словам, использовалось для проведения в регионе государственных переворотов. Заявление о выходе из состава организации Каракас направил еще в апреле 2017 года. Президент страны Николас Мадуро тогда заявил, что Боливарианская Республика никогда не вернется в ОАГ, поскольку та превратилась в инструмент для «придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».

ОАГ — международная организация, созданная 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года. Штаб-квар­ти­ра находится в Ва­шинг­то­не (США). Це­лью ОАГ называется под­дер­жа­ние ми­ра и справед­ли­во­сти в ре­гио­не, ук­ре­п­ле­ние со­труд­ни­че­ст­ва стран-уча­ст­ниц, за­щи­та их су­ве­ре­ни­те­та, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти.

С выходом Никарагуа в организации будет состоять 34 государства.

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