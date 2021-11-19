Певца Александра Серова выписали из больницы после лечения COVID-19

Российский певец Александр Серов выписан из больницы после лечения COVID-19. Об этом 19 ноября сообщает «112».

«Там (в больнице — Ред.) он находился больше месяца… В ближайшее время Александру Николаевичу предстоит реабилитация», — говорится в сообщении.

Александра Серова экстренно госпитализировали в Москве в начале октябре. Врачи поставили ему диагноз COVID-19 и зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски.

21 октября отмечалось, что в состоянии Серова наблюдается положительная динамика, и его перевели в обычную палату.

25 октября PR-агент артиста сообщил, что Серов пошел на поправку.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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